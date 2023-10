F1 Qatar - Lawrence Stroll, propriétaire d'Aston Martin, opposé à l'arrivée d'Andretti

Le propriétaire d'Aston Martin, Lawrence Stroll, a déclaré jeudi qu'il était contre la candidature de l'écurie américaine Andretti Cadillac Racing, qui souhaite rejoindre la Formule 1 et devenir ainsi la onzième écurie de la catégorie reine du sport automobile.

"Je pense que si le système de fonctionnement (de la F1) n'est pas à bout, on n'a pas besoin de le remodeler. Je suis persuadé que cela fonctionne très bien avec dix équipes et je pense que cela doit rester ainsi", a déclaré Lawrence Stroll. La réaction du patron d'Aston Martin, qui considère que la F1 "ne s'est jamais aussi bien portée", fait suite à l'annonce, lundi, du feu vert de la FIA, l'instance dirigeante du sport automobile, pour qu'Andretti devienne la 11e écurie de F1 à partir de la saison 2025 ou 2026. La F1 avait annoncé dans la foulée prendre "acte des conclusions de la FIA en ce qui concerne les premières et deuxièmes phases de leur processus et vouloir procéder à sa propre évaluation de la solidité de cette candidature". La candidature de l'équipe américaine est portée par Michael Andretti, ancien pilote de F1 et fils de Mario Andretti, champion du monde de F1 en 1978. L'écurie Andretti a été la seule des quatre candidates à être admise au deuxième stade du processus de sélection pour atteindre l'étape suivante, mais sa place sur la grille reste subordonnée à la conclusion d'un accord commercial avec Liberty Media, détenteur des droits de la F1. Les dix écuries, frileuses quant à l'arrivée d'Andretti à cause du partage des revenus et des prix, estiment que les 200 millions de dollars de droit d'entrée du potentiel nouveau concurrent sont une compensation insuffisante. La dernière écurie à avoir réussi à rejoindre le paddock de F1 est une autre équipe américaine, Haas Racing, en 2016.