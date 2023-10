F1 Qatar : "J’ai eu la chance d’être son coéquipier", "Il mérite ce qui lui arrive", Sainz et Leclerc saluent la domination de Verstappen

Si le titre est impossible à aller chercher, les Rouges ont un objectif bien précis en tête : finir deuxième du championnat des constructeurs, alors qu’ils comptent vingt points de retard sur Mercedes. "C’est l’objectif principal de la fin de saison. On a tout en main avec six courses restantes. Ce ne sera pas facile, Mercedes est une très bonne écurie. Cela va être une bataille intéressante", affirme le vainqueur du Grand Prix de Singapour, seul rendez-vous qui a échappé à Red Bull en 2023.

Même son de cloche du côté de son coéquipier. "L’objectif est de finir deuxième. On a vraiment bien travaillé, surtout depuis Zandvoort. Cela va nous aider pour le développement des prochaines voitures. Cela va être difficile de battre Mercedes ce week-end, mais on doit faire la meilleure fin de saison possible".

Avant de revenir sur la bonne forme de la Scuderia. "Si ça me permet de conduire plus naturellement ? Pas encore ! J’essaie de m’adapter à cette voiture qui n’est pas facile. On est plus constant, on sait à l’avance ce qu’on aura avant d’entamer un virage. C’est toujours plus agréable".

Prochain objectif pour le cheval cabré ? Le Sprint Shootout à suivre ce samedi dès 15h sur les médias de la RTBF.