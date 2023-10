F1 Qatar – Hamilton impressionné par les “performances phénoménales“ de Verstappen : “On a vraiment du pain sur la planche pour revenir“

Le pilote Mercedes rêve déjà de pouvoir rendre la vie un peu plus difficile à Red Bull dès 2024. “Il faut qu’on soit meilleur pour se calquer sur eux et revenir dans la bagarre, mais on a vraiment beaucoup pain sur la planche“.



En attendant, pour Lewis Hamilton et les siens, c’est plutôt derrière qu’il faut regarder, car il y a une place de vice-champion du monde constructeurs à défendre. Mercedes occupe toujours la deuxième place du classement, mais la marque à l’étoile ne possède plus que 20 points d’avance sur Ferrari. "La Scuderia a fait un grand pas en avant. Ils se sont montrés très compétitifs lors des dernières courses et ils seront difficiles à battre dans les GP à venir. De notre côté, nous devons être capables de performer davantage le dimanche en parvenant au moins à conserver nos positions de départ. En tout cas, on continue à tenter de faire évoluer la voiture, j’espère qu’on aura quelques évolutions. Ce sera une belle bagarre avec Ferrari c’est certain.“