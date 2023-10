F1 Qatar – Charles Leclerc revient sur les conditions de course éprouvantes : "On ne se sentait pas bien"

Sans surprise, Max Verstappen est le grand vainqueur du Grand Prix du Qatar. Le nouveau triple champion du monde de F1 l’a emporté devant les McLaren d’Oscar Piastri et Lando Norris pour fêter son titre d’une bien belle manière.

Mais la course a été éprouvante au vu des conditions. La preuve avec un Logan Sargeant forcé d’abandonner après avoir vomi dans son casque, ou George Russell aperçu en train de se soulager les mains, qui avouait d’ailleurs avoir vécu la course la plus éprouvante physiquement de sa carrière. Sans oublier Piastri, qui s’est littéralement couché avant de monter sur le podium.

Classé cinquième au volant de sa Ferrari, Charles Leclerc va dans ce sens. "On en parlait avec les autres pilotes, il y en a deux qui ne se sentaient vraiment pas bien. Ce n’est pas à cause de la condition physique parce qu’on n’est pas fatigué musculairement, c’est juste qu’on n’arrive pas à s’hydrater. On perd tellement d’eau ! Il faisait très chaud, c’était super compliqué".

Avant d’analyser sa course. "Je suis content d’être arrivé à la fin. Ce n’est pas une super bonne performance même si on a maximisé les points qu’on pouvait prendre. Par contre c’était une surprise de voir Russell passer devant après son crash du premier tour, et ça fait mal".

Prochain objectif pour le Monégasque ? Inscrire de gros points lors du GP des Etats-Unis à Austin, dans deux semaines.