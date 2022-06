F1 : Pierre Gasly et Red Bull, la structure qui coupe les ailes

Si Pierre Gasly espérait faire son retour au sein de l’écurie Red Bull, le Français peut faire une croix sur cette option, puisque l’équipe vient de reconduire le contrat de Sergio Perez pour les saisons 2023 et 2024. Le Mexicain restera donc l’équipier de Max Verstappen (sous contrat jusqu’en 2028). La porte de l’équipe A de la marque au taureau se referme donc une nouvelle fois devant Gasly. Promu chez Red Bull en 2019 avant d’être rétrogradé à mi saison dans l'écurie soeur (Toro Rosso), le pilote normand attend donc toujours sa chance de pouvoir jouer les premiers rôles en Formule 1. Pour le faire il devra aller voir ailleurs, mais les options sont très minces pour l’instant.



Même si Pierre Gasly rêvait sans doute d'un retour chez Red Bull, le pilote Alpha Tauri n’est pas naïf et sait que le deuxième baquet de l'équipe cloisonne celui qui y prend place au rôle de porteur d’eau de Max Verstappen dans un team 100% tourné vers le champion du monde (demandez plutôt à Sergio Perez). Or, le Français rêve de pouvoir jouer sa carte. Depuis son retour dans l’équipe B de la structure au taureau rouge (Alpha Tauri), Gasly a prouvé qu’il avait les épaules solides et donné la plus belle des réponses à ses dirigeants : 1 victoire à Monza en 2020 et 2 autres podiums (Brésil 2019 et Azerbaïdjan 2021). Il entretenait donc sans doute l’espoir d’être à nouveau promu dans la seconde Red Bull.



Mais d’un autre côté, aurait-il été sain et opportun de retourner dans un team qui ne l’a pas ménagé psychologiquement durant son (court) séjour aux côtés de Verstappen. C’est bien connu, Christian Horner et Helmut Marko n’ont pas l’habitude de faire dans le sentiment quand il s’agit d’aligner le meilleur duo dans leurs monoplaces. Ils ont "éjecté" Gasly après la trêve estivale 2019 comme il l’avait fait avec Daniil Kvyat en 2016 (après une saison en 2015 et quatre courses l'année suivante). Le Russe avait alors été remplacé par un certain Max Verstappen (victorieux dès son premier GP avec Red Bull). Pas beaucoup plus de longévité dans le team pour Alex Albon qui aura tenu une saison demie.