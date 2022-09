F1 Pays-Bas – Verstappen savoure sa pole à domicile mais garde les pieds sur terre : "On n’a pas la même domination qu’à Spa"

La quinzième manche de la saison de F1 a rendu son premier verdict ce samedi : Max Verstappen s’élancera en pole à domicile, juste devant les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Grandissime favori, le Néerlandais savoure sa pole après un vendredi compliqué. "Cela n’a pas été un début de week-end facile mais on a fait du bon travail pour mieux comprendre la voiture. On a fait les bons changements. En revanche, on n’a pas la même domination qu’à Spa mais on est encore compétitif et c’est important. On va se concentrer pour faire un bon départ mais on a beaucoup d’options au niveau de la stratégie. J’espère être heureux ce dimanche".

Derrière, Leclerc se satisfait de sa deuxième place et mise sur un bon départ. "Je perds l’arrière au virage numéro dix, c’est dommage. J’ai poussé un maximum, ça fait partie du jeu. La voiture est mieux en course qu’en qualifs. Depuis cinq courses, je ne suis pas à l’aise le samedi mais ça va mieux le dimanche. Les dépassements seront très compliqués, par contre le départ sera important. La stratégie pourra également nous aider à faire quelque chose de différent vu qu’on s’élance deuxième et troisième avec Sainz".

De son côté, l’Espagnol était mitigé après sa troisième place. "On était proche en Q3, surtout après un bon dernier tour. On doit cependant comprendre pourquoi on était loin en Q1 et Q2. Je suis content mais aussi déçu d’avoir loupé la pole de si peu".

Verstappen réussira-t-il à transformer sa pole en victoire ? Les Ferrari parviendront-elles à renouer avec la victoire et à stopper l’hémorragie Red Bull ? Réponse à partir de 15h ce dimanche, sur Tipik.