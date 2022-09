F1 Pays-Bas : Verstappen s'offre la pole à domicile devant les Ferrari

Max Verstappen s’élancera en pole à domicile lors du Grand Prix des Pays-Bas ce dimanche. Le champion du monde devance les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Lewis Hamilton (Mercedes) et Sergio Pérez (Red Bull) complètent le top 5.

Le début de la Q2 est retardé de quelques minutes, le temps d’évacuer un fumigène… et des pigeons venus visiter le circuit. Ensuite, pas de miracle pour Alexander Albon au volant de sa Williams, qui se classe quinzième derrière Guanyu Zhou (Alfa Romeo), les Alpine de Fernando Alonso et Esteban Ocon et l’AlphaTauri de Pierre Gasly. A noter les qualifications en Q3 de Lance Stroll (Aston Martin) et Mick Schumacher (Haas).

En Q3, Leclerc réalise la pole provisoire devant Verstappen et Hamilton. Mais le champion du monde réalise un excellent dernier tour pour coiffer le Monégasque au meilleur moment. En revanche, son coéquipier Pérez part à la faute dans les toutes dernières secondes, provoquant un drapeau jaune et mettant fin aux espoirs de pole des Mercedes.

Le Néerlandais a ravi ses supporters ce samedi mais le plus dur reste encore à faire. Pourra-t-il décrocher la victoire à domicile comme l'année passée ? Réponse ce dimanche à partir de 15h sur les médias de la RTBF.