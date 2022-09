F1 Pays-Bas : Verstappen s’impose à domicile après un beau duel stratégique face à Hamilton

Max Verstappen remporte le Grand Prix des Pays-Bas, à domicile, sur le tracé de Zandvoort. Le pilote Red Bull s’impose devant les la Mercedes de George Russell et Charles Leclerc (Ferrari). Lewis Hamilton (Mercedes) et Sergio Pérez (Red Bull) complètent le top 5. Le septuple champion du monde aurait pu remporter la course mais les circonstances de la course n’ont finalement pas joué en sa faveur.