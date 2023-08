La F1 est de retour ce week-end ! Après une trêve estivale bien méritée, le monde de la Formule 1 pose désormais ses valises du côté des Pays-Bas.

Et ce samedi, place à la dernière séance d’essais libres. Après des exercices dominés par le régional de l’étape Max Verstappen et Lando Norris vendredi, c’est à nouveau le Néerlandais qui s’adjuge la troisième et dernière séance. Le pilote Red Bull devance la Mercedes de George Russell et Sergio Pérez. Fernando Alonso et Lewis Hamilton complètent le top 5.

Une séance mouvementée à cause des conditions climatiques puisque la voiture de sécurité a dû faire son apparition à trois reprises après les sorties de piste de Kevin Magnussen et Guanyu Zhou. Liam Lawson, remplaçant de Daniel Ricciardo, qui ne prendra pas le départ du Grand Prix après s’être fracturé le poignet, est également sorti de la piste en fin d’exercice. Charles Leclerc a aussi connu quelques frayeurs, sans pour autant abîmer sa Ferrari.

Suite du programme ? Les qualifications à suivre ce samedi dès 14h55 sur les médias de la RTBF.