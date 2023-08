Grand favori sur ses terres, Max Verstappen remporte le Grand Prix des Pays-Bas dans des conditions climatiques compliquées. Avec ce neuvième succès de suite en F1, le double champion du monde égale le record de Sebastian Vettel datant de 2013. Le Néerlandais l’emporte devant Fernando Alonso et Pierre Gasly. De son côté Charles Leclerc a été contraint à l’abandon.

Au départ, Alonso prend deux places pour se classer troisième, derrière Verstappen et Lando Norris. Mais en plein milieu du premier tour, la pluie fait son apparition et redistribue toutes les cartes. Sergio Pérez et Leclerc rentrent alors aux stands pour chausser des pneus pluie, mais Ferrari manque son arrêt, ruinant les espoirs du Monégasque. Verstappen et Alonso rentrent deux tours après pour également mettre des pneus pluie. Pérez prend alors la tête de la course, devant les surprenants Guanyu Zhou et Gasly.

Mais le Néerlandais refait rapidement son retard pour se hisser à la deuxième place. Au onzième tour, et alors que la piste s’assèche, Alonso et Verstappen rentrent à nouveau pour privilégier des pneus soft. Un choix payant puisque le double champion du monde prend la tête de la course, alors que le Mexicain rentre un tour plus tard.

Au seizième tour, la voiture de sécurité fait son apparition suite au crash de la Williams de Logan Sargeant. Au 42e tour, Leclerc est contraint à l’abandon après un week-end compliqué.

En fin de course, la pluie vient redistribuer les cartes. Le drapeau rouge fait alors une longue apparition en plein déluge et après un crash de Zhou à sept tours du terme.

Au redépart, Verstappen est inquiété par les attaques d’Alonso mais résiste et remporte son troisième Grand Prix à Zandvoort. Alors que Gasly profite d'une pénalité du Mexicain pour glaner son premier podium de l'année.

Red Bull signe ainsi une treizième victoire en autant de courses et visera la quatorzième dès la semaine prochaine à Monza, sur les terres de Ferrari.