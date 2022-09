F1 Pays-Bas – Seul au monde, Verstappen signe un quatrième succès consécutif : "L’équipe a fait les bons choix stratégiques"

Troisième, Charles Leclerc se contente du podium et avoue la supériorité des Red Bull et Mercedes. "Avec les pneus tendres, les signes étaient bons mais dans les cinq derniers tours avec ces gommes, on a compris que Verstappen avait beaucoup plus de performances que nous. La surprise, c’est Mercedes, qui était très rapide sur les pneus durs. Nous n’avons pas été assez rapides mais j’espère qu’on pourra améliorer la voiture. Le Virtual Safety Car n’a pas aidé mais cela fait partie de la course, on a tout de même dépassé Lewis Hamilton sur la fin".

Ses chances de titre se sont-elles définitivement envolées ce dimanche ? "Je ne dirai jamais adieu car ce n’est pas mathématiquement fini mais ce sera très compliqué. Je ne me concentre plus sur le championnat, je vise course par course. Je vais essayer de créer la surprise à la maison à Monza la semaine prochaine même si ce n’est pas trop un circuit pour nous".

Longtemps en tête, Hamilton aurait pu signer un premier succès cette année mais une voiture de sécurité provoquée par Valtteri Bottas a changé les plans de l’écurie allemande. Déçu, le septuple champion du monde reste tout de même confiant pour l’avenir. "On n’a plus gagné depuis longtemps et la victoire était à portée de main ce dimanche. Je suis déçu mais il faut garder le positif. Je veux remercier l’équipe : nos changements de pneus étaient incroyables, la stratégie était parfaite et notre voiture était au niveau durant tout le week-end. Sans la voiture de sécurité, on aurait pu gagner la course. On a manqué de chance mais je suis persuadé qu’on va gagner cette année".

Rendez-vous dès la semaine prochaine pour la seizième manche de la saison, sur le mythique circuit de Monza en Italie.