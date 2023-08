S’il y en a bien un qui arrive souvent à tirer son épingle du jeu lorsque les conditions sont compliquées, c’est bien Pierre Gasly. Ce dimanche, le vainqueur du GP de Monza en 2020 accroche la troisième place au terme d’une course mouvementée et goûte pour la première fois au champagne depuis son arrivée chez Alpine.

Le Français était évidemment ravi au terme du rendez-vous néerlandais. "On imagine toujours le meilleur mais on ne s’imaginait pas se battre pour le podium. C’est une preuve qu’en Formule 1 tout peut arriver. C’était une course très compliquée avec beaucoup de rebondissements. Les conditions étaient changeantes, on a tout eu. En sortant du dernier virage au premier tour, j’ai compris qu’on avait une grosse opportunité pour nous donc j’ai demandé à rentrer directement et ça a payé".

Alpine s’offre donc un deuxième podium cette saison, après la troisième place d’Esteban Ocon à Monaco. "La voiture marchait bien, j’arrivais à me bagarrer avec la Ferrari tout en restant proche de Fernando Alonso. Je suis extrêmement content pour l’équipe d’aller chercher ce podium, alors que j’avais pris une pénalité plus tôt", poursuit Gasly.

L’ancien pilote AlphaTauri tentera de glaner un cinquième podium dès la semaine prochaine à Monza, terre de son plus beau souvenir en F1.