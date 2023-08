Pour la huitième fois cette année, Max Verstappen a signé la pole. Mais celle-ci a un goût particulier puisqu’il l’a réalisée sur ses terres, aux Pays-Bas, cadre de la treizième manche de la saison de F1.

Et le double champion du monde savoure cet exploit, d’autant plus dans des conditions difficiles. "Cela n’a pas été facile, notamment en Q1 et Q2. En Q3, il y a eu les drapeaux rouges et je n’étais pas satisfait de mon premier tour. Je n’étais pas assez agressif mais je savais qu’il me restait encore un essai. Je suis content, ces conditions rendent la qualification plus amusante".

De son côté, Lando Norris se satisfait de sa deuxième place. "J’ai essayé, ce n’était pas un tour parfait mais la pole était impossible. Max était intouchable. Je suis content, on a fait de gros progrès avec les évolutions apportées, on va essayer de continuer comme cela. On doit juste être patient, on travaille dur".

Même son de cloche chez George Russell, troisième. "Le rythme a été très bon ce samedi. Je me sentais bien sous la pluie, cela s’est joué à des détails. Mon équipe a fait un superbe boulot. J’ai juste dû me concentrer sur mon travail de pilotage, sans devoir gérer le reste. Je suis confiant pour dimanche, les premiers tours seront importants dans ma lutte avec Norris".

Le Néerlandais parviendra-t-il à enchaîner un neuvième succès de rang ? Réponse ce dimanche dès 14h30 sur les médias de la RTBF.