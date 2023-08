Et de trois pour Max Verstappen sur ses terres ! Ce dimanche, le double champion du monde a remporté le Grand Prix des Pays-Bas pour la troisième fois consécutive. Le natif de Hasselt en profite également pour égaler un record de Sebastian Vettel en alignant une neuvième victoire consécutive en F1.

Forcément, le Néerlandais était ravi à l’issue de la course. "C'était une ambiance fantastique. Les fans s'amusaient, on entendait la musique. J'espère qu'ils ne tomberont pas malades après ce week-end pluvieux ! C'est toujours incroyable d'être ici. J'ai d'ailleurs eu la chair de poule lors de l'hymne avant le départ. Je suis fier d'être ici et de gagner. J'espère qu'on y arrivera encore pendant plusieurs années".

Un autre qui avait le sourire après la ligne d’arrivée, c’est Fernando Alonso. Le vétéran espagnol se classe deuxième et signe un septième podium cette saison. "C’est un superbe sentiment ! J’étais très rapide et en parfaite harmonie avec la voiture. Etre de retour sur le podium après un mois de juillet compliqué, c’est fantastique. C’était une course très intense et on a parfaitement géré la pression. Monza sera complètement différent, je suis curieux de voir notre performance là-bas".

Rendez-vous dès la semaine prochaine sur les terres de Ferrari, où Verstappen visera une dixième victoire consécutive.