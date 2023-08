C’est le retour de la Formule 1 ce week-end. Le paddock a rendez-vous à Zandvoort aux Pays-Bas pour lancer la seconde partie de la saison. Une fin de championnat que Ferrari espère meilleure, à commencer par Charles Leclerc.

À pareille époque l’an dernier, le Monégasque était deuxième derrière l’intouchable Max Verstappen. Avec sa cinquième place actuelle, force est de constater que les ambitions ne sont plus les mêmes. "C’est une saison un peu délicate et différente des autres, abonde le pilote. On ne se bat pas pour les mêmes positions."

Un écart de niveau qui pousse l’écurie italienne à courir autrement. "Pour l’instant, il faut juste essayer de ramener le plus de points possible. Ce n’est pas une situation que j’aime particulièrement mais on travaille pour en sortir le plus rapidement. On espère avoir des courses un peu plus excitantes pour les premières places bientôt" se projetait le coéquipier de Carlos Sainz.

Reste à savoir si Leclerc sera assez "animal" pour se battre en tête de course. "Ne vous tracassez pas que quand je ferme la visière je ne suis pas le Charles que vous voyez ici. Je ne fais de cadeau à personne" souriait-il, non sans malice.

Il faudra néanmoins probablement un peu attendre avant de voir les bolides rouges rivaliser avec RedBull. La première séance d’essais libres du Grand Prix des Pays-Bas aura lieu ce vendredi à 12h30.