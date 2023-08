Fin de la deuxième journée aux Pays-Bas, cadre de la treizième manche de la saison de F1. Et comme d’habitude, Gaëtan Vigneron revient sur les faits marquants du jour.

Notre envoyé spécial revient tout d’abord sur la nouvelle pole de Max Verstappen, au terme d’une séance mouvementée. "On avait une première ligne 100% McLaren à quatre minutes de la fin mais le double champion du monde est allé chercher ce petit quelque chose de magique pour signer sa huitième pole de la saison".

Qui est le coup de cœur du jour à Zandvoort ? "Lando Norris, qui s’élance en première ligne. Mais aussi George Russell, qui retrouve ses sensations en qualification, c’est sa meilleure position sur la grille depuis l’Australie. Sans oublier Alexander Albon, quatrième avec la Williams ! Enfin, Fernando Alonso, cinquième au volant de son Aston Martin".

Et qu’en est-il des déceptions ? "Ferrari, qui se classe sixième et neuvième, avec une nouvelle sortie de Charles Leclerc. Il semblerait qu’il y ait une pénalité dans l’air pour le Monégasque. Déception également pour Sergio Pérez, septième et Lewis Hamilton, éliminé en Q2 pour la deuxième fois".

Notre expert F1 analyse également les conditions climatiques difficiles à Zandvoort. "On annonce de la pluie pour ce dimanche, ce qui pourrait complètement redistribuer les choses, même si Verstappen est souvent le plus fort dans ces circonstances".

Rendez-vous désormais ce dimanche à partir de 14h30 sur Tipik pour Warm Up avant le départ de la course dans la foulée.