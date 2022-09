F1 Pays-Bas : Gasly ou Schumacher, Esteban Ocon a fait son choix d’équipier pour l’an prochain

Depuis l’annonce du départ de Fernando Alonso chez Aston Martin en 2023, les spéculations autour du deuxième baquet Alpine vont bon train. L’écurie française avait décidé de titulariser le jeune pilote maison Oscar Piastri, mais l’Australien, souhaitant s’engager avec McLaren, avait marqué son désaccord, ce qui avait donné lieu a une situation plutôt confuse. Depuis, le paddock attend le nom du futur équipier d’Esteban Ocon pour la saison prochaine.



Forcément les candidats sont nombreux car la place est attractive au vu de la performance actuelle de l’équipe, 4e au championnat constructeurs. Si le nom de Daniel Ricciardo a circulé durant l’été, ceux Pierre Gasly et Mick Schumacher commencent également à apparaître souvent. Un duo Ocon-Gasly pourrait constituer une fabuleuse opportunité pour Alpine. Une marque française qui alignerait une paire 100 bleu-blanc-rouge, voilà qui à de quoi faire saliver les instances dirigeantes de l’équipe d’un point de vue marketing mais également sportif. Seulement les deux pilotes sont connus pour ne pas être les meilleurs amis du monde. Et puis il faudra également libérer Gasly de son contrat avec Alpha Tauri puisque le Norman possède un engagement pour 2023.



Autre nom sur les tablettes Alpine : Mick Schumacher. L’Allemand ne sera plus membre de la Ferrari Driver Academy dès l’an prochain. Cela signifiera également la fin de l’aventure avec Haas, étant donné que c’est un peu la Scuderia qui l’avait placé dans l’écurie américaine (motorisée par Ferrari). Le fils du septuple champion du monde sera donc en théorie libre et Esteban Ocon le verrait bien à ses côtés chez Alpine l’an prochain.



"Tout le monde sait que si j’avais mon mot à dire, mon choix se porterait sur Mick (Schumacher). Nous sommes très bons amis, mais surtout il a montré dans toutes les catégories où il est passé qu’il avait le talent nécessaire. Et vous savez en F1 c’est compliqué de montrer tout votre potentiel avec une voiture qui est un peu en retrait. C’est ce que j’ai vécu à mes débuts (avec Mannor en 2016). Je suis persuadé que si vous le mettez dans une voiture compétitive, il peut performer à merveille… et l’Alpine est compétitive pour le moment. Mais peu importe qui Alpine choisit pour le deuxième baquet, je serai concentré sur la meilleure manière de guider l’équipe pour la pousser vers l’avant."