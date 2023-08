De retour chez lui pour entamer la deuxième partie du championnat, Max Verstappen est un pilote serein. Logique au vu de la supériorité du Néerlandais ces derniers mois. Rapide en course et en qualifications, le pilote de chez RedBull Racing parvient toujours à être immédiatement dans le rythme. Comment ? Pourquoi ? Il l’a expliqué au micro de Gaëtan Vigneron.

Au vu de sa vitesse dans les premiers virages aux quatre coins du monde, Verstappen pourrait presque se priver des tours de chauffe. "C’est quelque chose que j’ai appris avec mon papa étant petit, révèle le solide leader du championnat. Il m’a appris à savoir ce qui était important."

Selon certaines sources proches de la famille, Jos Verstappen allait même jusqu’à humidifier la piste ou l’entraver pour forcer son fils à s’adapter au plus vite.

Depuis, le petit Max a bien grandi et a accumulé les tours. "L’expérience joue aussi. Plus j’avance dans l’âge, plus je sais ce que je dois faire pour être rapide immédiatement."

Voilà donc ses adversaires prévenus pour son Grand Prix à domicile de ce week-end.