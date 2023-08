Après une intéressante troisième place à Spa-Francorchamps juste avant la trêve estivale, Charles Leclerc est parti à la faute en Q3 lors des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas.

Forcément, le pilote Ferrari était déçu au terme de la séance dominée par Max Verstappen. "C’est un week-end compliqué depuis le début, la voiture est extrêmement difficile à conduire. On a essayé d’améliorer la voiture sur les virages neuf et dix parce que ça ne marchait pas trop lors des essais libres. C’est le genre de virage où on doit rentrer et lâcher les freins en attendant que la voiture reprenne du grip. Malheureusement, la voiture n’a pas repris le grip dans ce dernier tour".

Avant de poursuivre. "Il faut qu’on maximise le potentiel de la voiture et ce samedi je ne l’ai pas fait. Cela reste une situation difficile avec une voiture compliquée à conduire ce week-end".

Le Monégasque, neuvième sur la grille, tentera de trouver les solutions avant le départ de la course prévue ce dimanche à 15h. Un Grand Prix à suivre en direct sur les médias de la RTBF.