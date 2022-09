F1 Pays-Bas – avec trois Grands Prix en trois semaines, les pilotes ont-ils le temps de souffler ? "Non, mais j’adore quand il y a du rythme"

Après presque un mois de trêve estivale, la F1 était de retour la semaine passée lors d’un Grand Prix de Belgique brillamment dominé par Max Verstappen. Mais pas le temps de se reposer sur ses lauriers ou de se lamenter sur son sort puisque le grand cirque de la Formule 1 pose désormais ses valises aux Pays-Bas avant de directement s’envoler vers Monza la semaine prochaine.

Gaëtan Vigneron en a profité pour demander aux principaux intéressés s’ils ont le temps de souffler entre deux rendez-vous. "Il n’y a pas de temps pour se reposer car on termine la course le dimanche. Le lundi on a congé mais on pense encore à ce qu’il s’est passé la veille. Mardi et mercredi, on entame les rendez-vous avec les ingénieurs et on travaille sur le simulateur. On n’a pas beaucoup de temps mais on est des pilotes de course et on aime ça", avoue Fernando Alonso (Alpine).

Des propos soutenus par Charles Leclerc. Si pour le pilote Ferrari, il n’a pas été question de repos entre les deux Grands Prix, il a optimisé le temps pour que la Scuderia retrouve les sommets après un podium en neuf courses. "Quand on revient d’un week-end aussi difficile que celui de Spa, c’est compliqué de se déconnecter. Même moi, je n’avais pas envie de penser à autre chose que le sport automobile. On a beaucoup travaillé et je ressors de ces trois jours avec des réponses qui vont nous aider pour le futur donc ça n’a pas été du temps perdu".

Pierre Gasly (AlphaTauri) rejoint également ses deux collègues en racontant son emploi du temps depuis la fin du Grand Prix à Spa. "J’ai passé cinq heures chez moi en Italie lundi puis je suis reparti en Angleterre durant la soirée. J’y ai passé la journée de mardi et mercredi on avait déjà un évènement aux Pays-Bas donc c’est très chargé et on n’a pas vraiment le temps de se poser mais j’adore quand il y a du rythme. On est régulièrement dans la voiture et c’est excitant".