F1 Pays-Bas : Alonso reçoit une casquette dédicacée d'Hamilton, les deux hommes clôturent l’incident de Spa sur le ton de l’humour

Lewis Hamilton et Fernando Alonso ne s’étaient pas quittés en très bons termes après le GP de Spa dans la foulée de la passe d’arme qui avait suivi leur accrochage du premier tour. "Quel idiot, fermer la porte comme ça depuis l’extérieur… ce mec ne sait que piloter en partant de la première place !", avait invectivé Alonso à chaud dans une communication radio. Dans la zone d’interview Hamilton (contraint à l’abandon) avait immédiatement plaidé coupable pour l’accrochage, mais le septuple champion du monde s’était montré déçu par les propos du pilote Alpine (5e à l’arrivée) : "Je n’irai pas m‘excuser pour l’accident. Je l’aurais fait jusqu’à ce que j’entende ce qu’il a dit. Je sais que c’est ce que l’on ressent dans le feu de l’action, mais c’est bien de savoir ce qu’il ressent pour moi."



Quelques heures après l’incident le ton était déjà retombé entre les deux anciens équipiers (chez McLaren en 2007) et en arrivant à Zandvoort Alonso a joué la carte de l’apaisement. " J’ai réagi trop de manière trop impulsive. Je regrette évidemment tout ce que j’ai dit et je ne le pensais pas. C’était dans l’adrénaline du moment ". Mais l’Espagnol continue à regretter que tout ce que les pilotes disent soit diffusé : "La Formule 1 est le seul sport où vous ne pouvez pas avoir de conversation privée avec votre équipe, votre coach."