F1 : Pas de GP de France en 2023… Spa et Monaco toujours en sursis

De nombreux observateurs, les pilotes les premiers, ne comprennent pas pourquoi l’historique boucle spadoise est menacée… Stefano Domenicali est plus nuancé : "Si vous vous souvenez, il y a eu des périodes où la Belgique n’était pas au calendrier. Elle est revenue. Nous avons parfois la mémoire courte (la Belgique a organisé 66 éditions en 73 saisons de F1, sa dernière absence remontant à 2006, ndlr). C’est un endroit formidable, sans aucun doute, et c’est pourquoi nous discutons".

Si Spa a encore une chance d’être sauvé en 2023… C’est parce que le circuit de Kyalami en Afrique du Sud a besoin de plus de temps pour être prêt à accueillir la F1 et aussi parce que le GP de Chine était toujours incertain, cela à cause d’une éventuelle nouvelle vague de Covid.

Du coup le GP de Belgique serait une alternative au moins en 2023.