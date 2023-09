F1 : “On en vient à espérer des safety car pour respirer “, “notre eau se transforme en thé“, Singapour le GP de l’extrême

Ce week-end les acteurs du championnat du monde de Formule 1 abordent l’un des grands prix les plus difficiles de la saison sur le plan physique. La chaleur est étouffante et surtout le taux d’humidité frôle constamment les 80%. Ajoutez à cela la concentration que nécessite un tracé urbain et l'une des courses les plus longues de la saison (ndlr : aux alentours de 2h), et vous comprenez à quel point le grand-prix de Singapour représente l’un des défis majeurs de l’année.



"Ce sont vraiment des conditions très inconfortables pour piloter", a déclaré Max Verstappen en conférence de presse ce jeudi. "Il fait étouffant et vous devez vous habituer à rouler en transpirant de manière extrême."



Les organismes souffrent dans les cockpits où la température atteint souvent les 60 degrés. Pour Carlos Sainz “il fait tellement chaud qu’on en vient à espérer quelques safety car pour que le rythme baisse et que l’on puisse ouvrir un peu la visière pour avoir de l’air. Même pour boire c’est compliqué, parce que l’eau embarquée dans notre cockpit est tellement chaude que ça ressemble bien plus à du thé. Ce n’est vraiment pas agréable“, conclut l’Espagnol



Les conditions climatiques sont d’ailleurs tellement extrêmes que les pilotes adoptent tous une préparation physique spécifique à l’approche de ce rendez-vous. Pour les rookie de la grille comme Liam Lawson (ndlr : qui remplace toujours Ricciardo en convalescence), Singapour représente un tout nouveau challenge. “J’ai couvert énormément de tours sur le simulateur et d’un point de vue condition physique, j’ai tenté de me placer un maximum dans des environnements très chauds, des conditions inconfortables avec beaucoup de couches de vêtements pour arriver à des températures extrêmes en continuant mes entraînements physiques.“