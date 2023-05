F1 Monaco : Verstappen s’impose sous la pluie devant Alonso et Ocon

Parti en pole, Max Verstappen remporte son deuxième Grand Prix de Monaco dans des conditions compliquées en fin de course à cause de la pluie. Le pilote Red Bull devance Fernando Alonso, deuxième pour la première fois cette saison après s’être classé troisième à quatre reprises, et le surprenant Esteban Ocon (Alpine). Les Mercedes parviennent à glaner le top 5 malgré un week-end compliqué. Quant à Sergio Pérez, parti à la faute samedi, il se classe 17e.