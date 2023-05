F1 Monaco : Verstappen le plus rapide de la dernière séance d’essais libres, Hamilton à la faute

Place à la troisième et dernière séance d’essais libres à Monaco, cadre de la sixième manche de cette saison de F1. Après un vendredi dominé par Carlos Sainz et Max Verstappen, c’est une nouvelle fois le Néerlandais qui s’est montré le plus rapide ce samedi.

Le double champion du monde devance son coéquipier chez Red Bull Sergio Pérez et l’Aston Martin de Lance Stroll. Sainz se classe quatrième, juste devant Lando Norris, à nouveau cinquième au volant de sa McLaren. Quant à Charles Leclerc, il pointe à la septième place, derrière Pierre Gasly (Alpine).

Déployé trois fois vendredi, le drapeau rouge a une nouvelle fois dû être brandi lors de cette ultime séance d’essais libres suite à une erreur de Lewis Hamilton dans les dernières minutes. Le septuple champion du monde n'a pas pu éviter les rails même si sa Mercedes ne semble pas réellement endommagée.

Rendez-vous désormais dès ce samedi à partir de 15h55 sur Tipik pour suivre une séance qualificative primordiale, tant il est difficile de dépasser dans les rues de la Principauté.