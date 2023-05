F1 Monaco : Verstappen domine la deuxième séance d’essais libres, Sainz dans le mur

Fin de la première journée d’essais libres à Monaco, cadre de la sixième manche de la saison de F1.

Après un premier exercice remporté par Carlos Sainz, c’est Max Verstappen qui s’est montré le plus rapide en cette fin d’après-midi sur le Rocher. Le double champion du monde devance les Ferrari de Charles Leclerc et Sainz. Tandis que Fernando Alonso (Aston Martin) et la McLaren de Lando Norris complètent le top 5.

Pour la troisième fois de la journée, le drapeau rouge a dû être déployé après une sortie de piste de la Ferrari de Sainz à seize minutes de la fin de la séance.

La suite du programme ? Une séance de qualifications à suivre ce samedi dès 16h sur les médias de la RTBF.