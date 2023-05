F1 Monaco : Verstappen coiffe Alonso et s’offre la pole sur le Rocher, Pérez dernier

Ce samedi, place à une qualification primordiale à Monaco, tant il est difficile de dépasser en course dans les rues de la Principauté. Et c’est Max Verstappen qui réalise la bonne opération du jour en s’offrant la pole, la première de sa carrière sur le Rocher. Le double champion du monde devance de justesse Fernando Alonso (Aston Martin) et la Ferrari de Charles Leclerc. Esteban Ocon (Alpine) et l'autre Ferrari de Carlos Sainz complètent le top 5.

La grande surprise de cette Q1 est l’accident de Sergio Pérez, qui percute un mur et s’élancera dernier dimanche. Le vainqueur de la dernière édition du GP monégasque s’élancera derrière Guanyu Zhou (Alfa Romeo), les Haas et la Williams de Logan Sargeant.

Lance Stroll est quant à lui le grand déçu de la Q2 puisque le pilote Aston Martin ne s’élancera que quatorzième. Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Alexander Albon (Williams), Nyck de Vries (AlphaTauri) et Oscar Piastri sont les autres éliminés.

La Q3 offre un suspense insoutenable puisque Verstappen, Alonso, Leclerc et… Ocon réalisent la pole provisoire. Si le vétéran espagnol pensait obtenir sa première pole depuis 2012, le Néerlandais réalise un dernier tour parfait pour coiffer l’ancien pilote Ferrari pour 84 millièmes.

Alors qui remportera le mythique Grand Prix de Monaco ? Réponse dès 14h30 ce dimanche pour suivre Warm Up sur la Une avant de vivre le départ de la sixième course de la saison dans la foulée.