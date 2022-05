F1 Monaco : un vendredi parfait pour Charles Leclerc après les essais libres 2, Ricciardo dans le mur

Les Ferrari sont en forme à Monaco ! Après avoir remporté les essais libres 1, Charles Leclerc s’est à nouveau montré le plus rapide ce vendredi après-midi. Avec un tour réalisé en 1 : 12 : 656, il devance son coéquipier Carlos Sainz et les Red Bull de Sergio Perez et Max Verstappen. Lando Norris (McLaren) clôture le top 5.



Côté Mercedes, George Russell termine sixième à sept dixièmes du Monégasque tandis que Lewis Hamilton pointe à la 12e place.

Cette deuxième séance a été marquée par un drapeau rouge après vingt minutes suite au crash, sans gravité, de la McLaren de Daniel Ricciardo. L’Australien a d’ailleurs pu rejoindre son stand à pied, sous les applaudissements du public.



Une dernière séance d’essais libres est prévue ce samedi à 13h avant le début des qualifications à suivre sur la RTBF dès 16h. Le départ de la course sera quant à lui donné dimanche à 15h.