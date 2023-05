F1 Monaco – Thierry Boutsen analyse la Formule 1 d’aujourd’hui : "La technologie a pris le dessus sur le pilote"

Comme chaque année, le mythique circuit de Monaco accueille une panoplie de personnalités. Parmi elles, de nombreux anciens pilotes, à l’image de Sebastian Vettel. Mais il y a également du beau monde côté belge, puisque Gaëtan Vigneron s’est longuement entretenu avec Thierry Boutsen, qui donne de ses nouvelles et analyse la F1 de 2023.

Pilote de Formule 1 entre 1983 et 1993, le Bruxellois n’a pas eu de mal à tourner la page du sport moteur. "Ma vie tourne autour de mes passions : l’automobile et l’aviation. J’ai d’ailleurs développé un business de vente d’avions quand j’ai pris ma retraite. Quand j’étais pilote de F1, j’avais mon propre avion. J’ai alors été approché par Heinz-Harald Frentzen (ancien pilote F1, ndlr). Il ne savait pas comment faire pour acquérir le même avion que moi donc je l’ai conseillé, il a été mon premier client ! J’ai ensuite collaboré avec Michael Schumacher, Keke Rosberg ou encore Mika Hakkinen. J’y travaille donc à temps plein depuis 1999".

Celui qui a trois victoires dans la catégorie reine du sport moteur donne ensuite son avis sur la F1 actuelle, et l’engouement dont elle fait l’objet. "Elle fonctionne grâce à l’énorme coup de publicité qui tourne autour de tout cela. Cela a beaucoup changé et évolué, notamment dans la partie technique. Quand j’ai commencé la F1 en 1983, les ordinateurs n’existaient pas. C’est donc devenu un sport hypersophistiqué grâce à l’apport de la technologie. Si c’était mieux avant ? C’est très bien aujourd’hui et c’était très bien à l’époque, c’est juste tout à fait différent. Les gens roulent avec les moyens du bord comme moi je roulais avec les moyens du bord".

A l’époque, c’était 50% pour le pilote et 50% pour la voiture. Aujourd’hui, je dirais que c’est 80% pour la voiture et 20% pour le pilote

Ultra-dominatrices, les Red Bull (et Max Verstappen, en pole dimanche) vont plus que probablement tout rafler cette saison. L’homme de 65 ans pointe du doigt ce manque de suspense dû à la technologie. "C’est le problème. La technologie a pris le dessus sur le pilote. A l’époque, c’était 50% pour le pilote et 50% pour la voiture. Le pilote arrivait souvent à faire la différence, notamment dans des conditions pluvieuses. Aujourd’hui, je dirais que c’est 80% pour la voiture et 20% pour le pilote. Il ne peut plus faire la différence comme avant".

L’ancien pilote Williams aborde ensuite le cas de Fernando Alonso, qui retrouve les sommets à 41 ans au volant d’une Aston Martin impressionnante. "J’ai arrêté parce que j’avais envie de faire autre chose, mais lui a continué et cela se passe très bien. Pourquoi ne pas être au top de sa forme à cet âge ?". Avant d’évoquer le cas de Charles Leclerc chez Ferrari. "Il a le talent, on le voit d’ailleurs en qualifications. Mais il n’a ni la voiture ni l’équipe pour gagner à la régulière. C’est le problème aujourd’hui : quand on domine, on domine et c’est dommage. J’espère qu’ils trouveront une solution pour rendre la voiture fiable et rapide. En qualifications, il est super fort mais c’est plus mitigé en course, ce n’est pas sa faute".

Thierry Boutsen revient ensuite sur l’adrénaline que lui suscite toujours un Grand Prix de F1, trente ans après son dernier départ. "Je vois cela avec beaucoup de recul, j’ai arrêté il y a longtemps. Mais à chaque fois que je vois un départ de F1, j’ai le cœur qui bat plus vite parce que cela me fait encore quelque chose. Cette adrénaline est toujours là, c’est émouvant".

Et son cœur battra sans doute très vite pendant le départ de ce sixième Grand Prix de la saison à Monaco lors d’une course à suivre dès 14h35 sur La Une ce dimanche.