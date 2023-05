F1 Monaco – Russell réagit à l’annulation du GP d’Emilie-Romagne : "Cela n’aurait pas été éthique de rouler"

Si la F1 se retrouve à Monaco pour le sixième Grand Prix de la saison, il aurait en réalité dû en être le septième rendez-vous. Mais de sérieuses inondations en Emilie-Romagne la semaine dernière ont forcé les organisateurs à supprimer l’évènement.

Pour George Russell (Mercedes), il n’y avait pas d’autre solution que d’annuler le rendez-vous à Imola. "Rater un Grand Prix de F1 n’est rien en comparaison avec ce que la région a vécu. Cela n’aurait pas été éthique de rouler. De plus, les forces de l’ordre et les services d’urgence devaient être sur le terrain, et non sur le circuit. Alors évidemment qu’on a tous envie de rouler mais il y a des choses plus importantes que la F1 dans la vie".

L’ancien pilote Williams revient également sur sa deuxième année au volant des Flèches d'Argent. "Ce n’est pas facile de développer une F1. Cela prend du temps mais on est dans la bonne direction désormais, on verra la semaine prochaine à Barcelone si nos améliorations portent leurs fruits même si Red Bull est extrêmement fort. Cela va être difficile de les rattraper mais je crois en mon équipe. Je n’aimerais être nulle part ailleurs que chez Mercedes".

Place aux premiers tours de roue ce vendredi à 13h30 et 17h pour une journée d’essais libres avant de vivre les qualifications samedi à 16h sur les médias de la RTBF.