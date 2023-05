F1 Monaco – Red Bull en difficulté en Principauté ? "Ferrari a fait la pole à Bakou, ça pourrait être similaire ici"

Place au mythique Grand Prix de Monaco ce week-end. Un rendez-vous qui vaudra le détour tant la course monégasque peut être indécise et chaotique à cause de la proximité des murs.

Mais un autre facteur pourrait redistribuer les cartes : le rythme des Red Bull sur le Rocher. Avec cinq victoires en autant de courses cette saison, l’écurie autrichienne est largement au-dessus du lot… Mais pas question de se relâcher en Principauté, d’autant plus que d’autres écuries pourraient se mêler à la bataille. "Je pense que ce sera difficile pour nous. On en a eu la preuve à Bakou où Ferrari s’est adjugé la pole. Cela pourrait être similaire ici. On tâchera de réaliser une bonne séance qualificative", avoue Max Verstappen. Avant de poursuivre. "Tout d’abord, il est primordial d’avoir une bonne voiture. C’est également très important de faire confiance à son bolide ici car cela vous permet de glaner un ou deux dixièmes. Ce n’est pas toujours facile d’avoir cette confiance, si tu ne l’as pas, tu ne sais pas pousser jusqu’à la limite et c’est ce dont tu as besoin ici".

Même son de cloche du côté de Sergio Pérez. "On peut souffrir un peu plus ici. Cela dépendra de certains facteurs comme la température des pneus. Je m’attends à ce que d’autres écuries soient plus rapides que nous ce week-end".

Premier élément de réponse ce vendredi avec une première séance d’essais libres qui débutera dès 13h. Quant aux qualifications, elles seront à suivre samedi à 16h sur les médias de la RTBF.