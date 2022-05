F1 Monaco : que se passe-t-il avec Daniel Ricciardo ? "Je ne suis pas en Formule 1 pour finir dixième ou douzième"

C’est bien connu : arriver en manque de confiance dans les rues de Monte Carlo n’est jamais bon. Et l’Australien en a fait les frais ce vendredi en allant percuter un mur lors de la deuxième séance d’essais libres. Mais la page est déjà tournée pour Andreas Seidl, directeur de l’écurie britannique. "Il a trop poussé, c’est très embarrassant ici. Mais Daniel et l’équipe sont très expérimentés. Les mécaniciens ont bien bossé cette nuit et la voiture est prête. On doit laisser cela derrière nous".

Comment expliquer ce manque de confiance de l’ancien pilote Alpine ? Pour Seidl, c'est un mix de plusieurs petites choses. "Il n’est pas encore tout à fait confortable dans la voiture. Surtout en qualifications, quand il faut pousser les limites. De plus, avoir un coéquipier en pleine confiance ne l’aide pas trop. On veut qu'il se sente le plus confortable possible, c’est là qu’on dépense notre énergie".

Si l’équipe semble encore soutenir son protégé, le sympathique australien de 32 ans devra retrouver son niveau d’antan sous peine de voir son aventure anglaise se terminer plus tôt que prévu, alors que son contrat court jusqu’en 2023.