F1 Monaco : première ligne 100% Ferrari grâce à Leclerc et Sainz après une fin de séance chaotique

Charles Leclerc signe la pole à Monaco pour la deuxième année consécutive. Le local s’élancera devant son coéquipier Carlos Sainz, réalisant ainsi une première ligne 100% Ferrari. Les Red Bull de Sergio Pérez et Max Verstappen complètent le top 4.

En Q1, aucune frayeur pour les principaux favoris qui passent la première étape sans trembler. En revanche, et pourtant souvent excellent dans l’exercice de la qualification, Pierre Gasly (AlphaTauri) se fait surprendre en ne parvenant pas à atteindre la Q2. Derrière, pas de surprise avec les éliminations des deux Williams, l’Aston Martin de Lance Stroll et l’Alfa Romeo de Guanyu Zhou. Une Q1 également marquée par une petite interruption suite à un drapeau rouge après que Yuki Tsunoda ne crève son pneu. Plus de peur que de mal cependant pour le pilote AlphaTauri qui rejoint la Q2.

En Q2, pas de miracle pour les Haas de Mick Schumacher et Kevin Magnussen. Surprenant cette saison mais peu en réussite dans les rues de la Principauté, Valtteri Bottas ne parvient pas à atteindre la Q3 et s’élancera à la douzième place ce dimanche. En manque de confiance et après avoir percuté un mur vendredi, Daniel Ricciardo (McLaren) termine à une décevante quatorzième place.

Place aux choses sérieuses en Q3. Dominateur tout le week-end, le Monégasque ne tremble pas pour s’adjuger le meilleur temps. Alors qu’on se dirigeait vers une séance de qualifications sans incidents dans les rues monégasques, Pérez accroche le mur à l’entrée du tunnel dans son dernier tour rapide. Suivi de près par Sainz, l’Espagnol perd le contrôle de sa Ferrari et percute la Red Bull du Mexicain, bloquant tout espace et déclenchant un drapeau rouge synonyme de fin de séance. A noter également la belle cinquième place de Lando Norris au volant de sa McLaren. Côté Mercedes, George Russell s'élancera sixième, deux places devant son coéquipier Lewis Hamilton. Un samedi positif également pour les vétérans Fernando Alonso (Alpine), septième et Sebastian Vettel, neuvième au volant de son Aston.

Grâce à son doublé ce samedi, la Scuderia prend une belle option sur la victoire dimanche, dans un circuit où il est historiquement très difficile de dépasser. Mais l’écurie autrichienne voudra prouver le contraire alors que la pluie pourrait également venir jouer les trouble-fêtes. Rendez-vous donc ce dimanche à 15h sur les médias de la RTBF pour suivre le mythique Grand Prix monégasque.