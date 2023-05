C’est bien connu, le mythique tracé de Monaco ne pardonne pas. La moindre erreur peut coûter cher tant les pilotes frôlent les murs sur le Rocher.

Et Sergio Pérez en a fait les frais ce samedi en qualifications. Alors qu’il s’élance pour son tour rapide en Q1, le Mexicain percute le mur et provoque le drapeau rouge (le cinquième déjà depuis le début du week-end). Un samedi à oublier donc pour le pilote Red Bull, vainqueur à Monaco l’année dernière, d’autant plus qu’il lutte pour le titre face à son coéquipier et poleman Max Verstappen.