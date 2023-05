F1 Monaco – Mieux exploiter le package chez Ferrari ou apporter des évolutions ? "Les deux ensemble", avoue Mekies

Ferrari n’est plus champion depuis 2007 et le sacre de Kimi Räikkönen. Une éternité tant la Scuderia est une écurie mythique en F1. De retour aux avant-postes la saison dernière mais finalement battue par un Max Verstappen intraitable, l’écurie italienne réalise un début de saison difficile avec un petit podium en cinq courses.

Forcément, les Rouges doivent déjà commencer à penser à l’avenir… Sans pour autant délaisser le présent. Gaëtan Vigneron en a profité pour tendre le micro à Laurent Mekies avec une question bien précise : Ferrari doit-elle apporter des développements ou mieux exploiter le package actuel ? "Les deux ensemble. On a le devoir d’exploiter tout le potentiel de la voiture et ici, cela fait plus de différence qu’ailleurs. Mais en même temps, on est dans une course au 'time-to-market' où il faut amener du temps au tour plus vite que les camarades. C’est la combinaison de ces deux choses qui détermine qu’on soit premier, deuxième, troisième ou plus loin", avoue le directeur sportif du Cheval cabré.

Les Rouges et principalement Charles Leclerc, qui s’élancera sixième, auront en tout cas à cœur de briller dès ce week-end sur le mythique tracé de Monaco lors d’une course à suivre ce dimanche à 15h sur les médias de la RTBF.