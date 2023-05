F1 Monaco – Les pilotes ravis d’être de retour sur le Rocher : "C’est la course que tout le monde rêve de gagner"

Place à la sixième manche de la saison de F1 ce week-end ! Un rendez-vous particulier pour les fans de sport moteur, mais également pour les pilotes, ravis d’être de retour sur le Rocher pour disputer le mythique Grand Prix de Monaco.

"J’ai gagné ici l’année dernière, c’est très spécial. Mis à part votre Grand Prix à domicile, Monaco est la course que chaque pilote rêve de remporter. C’est unique mais je veux le faire à nouveau", explique Sergio Pérez (Red Bull) au micro de Gaëtan Vigneron.

Un rendez-vous doublement particulier pour le régional de l’étape, Charles Leclerc (Ferrari). "C’est le circuit qui nous donne le plus d’adrénaline, surtout le samedi en qualifications. La piste est juste incroyable, aucun circuit ne nous donne la même sensation. C’est pour cela qu’on aime autant venir ici".

C’est Monaco, le chaos fait partie de la course

S'il n'est pas Monégasque, Max Verstappen roule également à domicile puisqu'il réside à quelques pas du circuit. "C’est un grand défi de rouler ici, surtout si la voiture est à la hauteur. J’ai envie de gagner, d’autant plus que j’ai manqué de chance l’année passée. Mais c’est Monaco, le chaos fait partie de la course".

Deuxième l’année dernière, Carlos Sainz est lui aussi ravi de retrouver la Principauté au volant de sa Ferrari. "C’est glamour ici ! Plusieurs autres pays s’inspirent du GP de Monaco et tout le show qui va avec. On doit juste faire attention à ne pas rendre les courses aussi ennuyantes qu’ici. Personnellement, j’aime beaucoup les circuits traditionnels comme Silverstone, Spa ou Suzuka. Ces tracés doivent rester".

Pour Esteban Ocon, outre l’aspect historique, c’est au niveau de l’approche du week-end que le rendez-vous monégasque est si particulier. "Le circuit est spécial parce que c’est un exercice différent. Tout le week-end est vraiment tourné vers la séance qualificative. On va faire un compromis sur les essais libres pour être prêt samedi, ce circuit est à part. On a le virage le plus serré de l’année, on a une seule zone de DRS, on ne met jamais la huitième vitesse, etc. Les nouveaux circuits urbains sont beaucoup plus rapides. C’est une petite ville où tout est serré et le circuit est très court".

Et qu’en pensent les plus jeunes ? "La domination d’Ayrton Senna ici m’a certainement marqué", explique Guanyu Zhou (Alfa Romeo). Tandis que pour le rookie de chez Williams, Logan Sargeant, le week-end s’annonce également particulier. "L’énergie est différente qu’ailleurs et c’est un plaisir de rouler sur ce tracé".

Place aux premiers tours de piste ce vendredi pour des séances d’essais libres prévues à 13h30 et 17h. Tandis que les qualifications seront à suivre samedi à 16h sur les médias de la RTBF.