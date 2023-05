F1 Monaco – Les pilotes distraits par les festivités autour du GP ? "Le plus important reste la course"

Le GP de Monaco n’est pas spécialement la course la plus passionnante à regarder tant les dépassements sont rares sur ce circuit urbain. Mais demandez à n’importe quel pilote quelle course il rêve de gagner, et il vous dira probablement qu’il adorerait s’imposer sur le Rocher.

Pourquoi ? Parce que Monaco est unique et mythique. Un rendez-vous que les fans de sport moteur, et pas que, cochent sur leur calendrier. Et forcément, le week-end monégasque est bourré de stars, de yachts, de shows et autres évènements extra-sportifs… Sans parler du festival de Cannes, qui se déroule à quelques kilomètres du circuit. "J’étais très heureux de pouvoir emmener ma maman sur les marches, ça a toujours été son rêve. On a vu un film intéressant et j’étais assis à côté de Scarlett Johansson et Tom Hanks. C’était une expérience folle !", explique Esteban Ocon au micro de Gaëtan Vigneron.

Mais pour le pilote Alpine, pas question d’être distrait de son véritable objectif. "Les festivités ont lieu le mardi. Bien sûr, il y a beaucoup d’évènements qui se déroulent durant la semaine mais tout le planning se fait en fonction de la course. On s’assure de cela avec mon équipe. Quand j’ai entraînement physique en début de semaine, je me permets d’avoir des activités en dehors qui sont sympas mais le plus important reste la course".

Même son de cloche du côté de son coéquipier Pierre Gasly. "L’atmosphère est particulière avec tous les bateaux. Il y a un nombre de gens fou, d’autant plus avec le festival de Cannes en même temps. Il y a beaucoup d’action mais j’apprécie, j’aime que ma vie soit active. Mais là on va se concentrer sur la piste".

Et le Français a bien raison puisque les premiers tours de piste auront lieu ce vendredi dès 13h pour une journée d’essais libres.