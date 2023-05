F1 Monaco – Leclerc réaliste après sa sixième place : "Malheureusement, cela ne veut pas le faire depuis quelques années ici"

Troisième en qualifications mais pénalisé de trois places sur la grille de départ après avoir gêné Lando Norris lors de son tour rapide, Charles Leclerc se classe finalement sixième d’un GP de Monaco remporté par Max Verstappen.

Un résultat certes décevant mais encourageant, tant le Monégasque a connu des difficultés lors de ses rendez-vous à domicile. Grâce à cette sixième place, il parvient à franchir la ligne d’arrivée pour la deuxième fois en cinq participations sur le Rocher. "On méritait après notre belle qualification. Malheureusement, cela ne veut pas le faire depuis quelques années ici mais il ne faut rien lâcher. Il faut garder la tête haute, je recommencerai l’année prochaine et on verra si cela le fera". Le Monégasque salue également la troisième place d’Esteban Ocon au volant de son Alpine. "Je suis content pour lui, il le mérite et a fait un très beau week-end".

Avant de revenir sur la stratégie employée par les Rouges dans une fin de course difficile au vu des conditions climatiques. "Il y avait beaucoup de voitures en slick quand il a commencé à pleuvoir. 90% du temps, il y a une voiture de sécurité dans ces conditions-là. On a pris le pari de rester le plus longtemps possible en piste avec les durs en espérant une voiture de sécurité. Ce n’est pas arrivé et au final on finit à la même position mais il n’y avait rien de plus à espérer en partant sixième dans tous les cas".

Le pilote Ferrari tentera d’accrocher son deuxième podium de la saison dès la semaine prochaine à Barcelone.