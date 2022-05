F1 Monaco - le débriefing de Stoffel Vandoorne : "La pluie pourrait redistribuer les cartes"

Charles Leclerc a signé la pole ce samedi à Monaco mais tentera de décrocher sa première victoire à domicile après avoir dominé tout le week-end. Le pilote local s'élancera ce dimanche devant son coéquipier Carlos Sainz et les deux Red Bull.

Gaëtan Vigneron en a profité pour tendre le micro à notre consultant et pilote de Formule E, Stoffel Vandoorne pour débriefer cette séance qualificative dominée par le Monégasque. "Il se sent vraiment à l’aise dans sa Ferrari. Il arrive à chaque fois à faire le boulot en qualifications même si Monaco ne lui a pas vraiment réussi pour le moment. Il part de la meilleure position et je pense qu’il pourra faire le travail en course".

Troisième après avoir percuté un mur dans son dernier tour rapide, Sergio Pérez s'est malgré tout montré plus rapide que son coéquipier et champion du monde, Max Verstappen. "Il se sent mieux dans la voiture cette année et il est en confiance. Il se rapproche de Max. Historiquement il a toujours fait de bons Grands Prix à Monaco. Il a fait un très bon boulot ce samedi, dommage pour son incident".

Pilote réserve de Mercedes en F1, Vandoorne croit en son écurie après un début de saison compliqué. "S’il y a bien une équipe qui peut rebondir, c’est Mercedes même si l’écart avec Ferrari et Red Bull est énorme aujourd’hui. Il faut beaucoup de développement pour arriver à leur niveau mais on ne sait pas combien de temps cela va prendre. On sait que ce n’est pas toujours facile de développer une voiture rapide et cela prendra du temps. J’espère qu’ils vont y arriver".

Si la Scuderia est favorite pour s’offrir un potentiel doublé, une invitée surprise pourrait venir redistribuer les cartes : la pluie. "Cela peut changer les choses. Ce serait une course très différente où il ne faut pas commettre la moindre erreur. Les conditions seraient difficiles avec des incidents et des voitures de sécurité ! "

Qui remportera l’historique Grand Prix monégasque ? Rendez-vous dès 14h30 sur la Une pour Warm Up avant de suivre le départ prévu à 15h.