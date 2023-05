F1 Monaco – Le débriefing de Gaëtan Vigneron avec Éric Boullier : "Verstappen est battable mais Red Bull fonctionne à merveille"

Le Grand Prix de Monaco 2023 a livré son verdict ce dimanche avec la deuxième victoire de Max Verstappen en Principauté. Pour clôturer ce week-end monégasque, Gaëtan Vigneron réalise son traditionnel débriefing aux côtés d’Éric Boullier, ancien directeur de l’écurie Renault.

Notre expert F1 se pose une question : le Néerlandais est-il battable ? "Il l’est mais l’équipe, la voiture et le pilote forment une symbiose complète donc il est très dur à aller chercher. On l’a vu lors de la séance de qualifications. Max a dû toucher les murs trois fois dans le tour pour arracher la pole de justesse. Il est battable mais la machine fonctionne à merveille", répond le Français.

Avant d’évoquer l’état de forme de Fernando Alonso, auteur de cinq podiums en six courses, à 41 ans. "C’est hallucinant mais un vrai patron d’écurie comme Lawrence Stroll a donné les vrais moyens à son écurie. Il a embauché les bonnes personnes et les a laissées faire. C’était le bon moment de prendre tous les risques et ça marche".

L’ancien directeur de Lotus revient également sur l’actualité de Ferrari, seulement quatrième équipe du plateau. "Cela fait mal mais j’ai discuté avec Frédéric Vasseur et il y a eu un changement complet au niveau du management. L’équipe n’est pas sereine, à l’image d’un Carlos Sainz qui s’énerve sans raison ce dimanche".

Suite des festivités ? Le week-end prochain à Barcelone.