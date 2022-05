F1 Monaco: Charles Leclerc revanchard à domicile (suivez les qualifications en live)

C’est l’un des Grands Prix les plus attendus et prestigieux de l’année. Une semaine après l’Espagne, la Formule 1 s’arrête à Monaco pour un rendez-vous toujours spectaculaire et qui fait rêver tous les pilotes.

Comment Charles Leclerc a-t-il digéré son énorme déception barcelonaise ? Contraint à l’abandon suite à un problème moteur le week-end passé, le pilote Ferrari a aussi perdu sa première place au championnat du monde des pilotes au profit de Max Verstappen. Lauréat en Espagne, le Néerlandais champion du monde en titre, possède un léger avantage de six points sur Leclerc. A domicile, il y aura donc de la revanche dans l’air pour le pilote monégasque.

Mais le circuit principautaire n’a jamais souri à Leclerc qui, depuis 2017, n’est plus jamais parvenu à rallier l’arrivée. L’an passé, il avait pourtant signé la pole position avec sa Scuderia mais avait été contraint à l’abandon suite à un problème technique. Récemment, il a aussi planté la Ferrari historique pilotée par Niki Lauda en 1974.

Troisième pilote de l'histoire à représenter la Principauté en F1, Leclerc espère imiter Louis Chiron, seul Monégasque à s'être imposé sur le Rocher. C'était en 1931, bien avant l'instauration du Championnat du monde.