F1 Monaco – Charles Leclerc, ravi après sa pole à domicile : "C’était un de mes meilleurs tours en Formule 1"

Pour la deuxième année consécutive, Charles Leclerc décroche la pole à Monaco. Mais le régional de l’étape tentera surtout de signer sa première victoire sur ses terres, lui qui n’a jamais franchi la ligne d’arrivée dans les rues de la Principauté.

Mais le pilote Ferrari a tourné la page. "Cela fait plaisir de partir en pole à la maison. Les gens oublient que des choses ne dépendaient pas de moi ces dernières années ici. Certes, j’ai fait des erreurs mais tous les pilotes en font à Monaco. Je me concentre sur ce week-end où tout se passe bien pour le moment. La voiture est compétitive et je vais me concentrer sur ce qu’il y a à faire".

Le Monégasque est d’ailleurs ravi de sa séance de qualifications et principalement de son dernier tour avorté. "Je suis très content. C’était un de mes meilleurs tours en F1, j’étais quatre dixièmes plus rapide. J’ai cru perdre la voiture à tous les virages jusqu’au drapeau rouge !"

Derrière, son coéquipier Carlos Sainz avait la tête des mauvais jours après une deuxième place quelque peu gâchée par une fin de séance chaotique suite à l’accident de Sergio Pérez. " Je suis triste de terminer de la sorte mais on a une chance de viser le doublé ce dimanche. Je suis content pour Ferrari et pour Charles d’avoir réalisé la pole à domicile".

Côté Red Bull, Max Verstappen relativise après sa quatrième place. "Ferrari et Charles étaient trop rapides, ils méritent la pole. J’ai cependant choisi une stratégie différente qui aurait pu marcher car je pensais viser la deuxième place lors de mon deuxième tour rapide. Mais cela n’a pas porté ses fruits suite à l’accident de Pérez. C’est la deuxième fois en deux ans qu’un drapeau rouge arrive lors de mon tour rapide mais ces choses-là peuvent arriver à Monaco".

Son coéquipier mexicain revient quant à lui sur son accident dans les dernières secondes. "Mon tour de chauffe était trop lent à cause des voitures devant et mes pneus n’étaient pas à température. C’est dommage de terminer comme ça. Je ne pensais pas réaliser la pole mais au moins finir deuxième. Cependant, tout peut encore arriver dimanche".

Alors qui succédera à Verstappen au palmarès du mythique Grand Prix monégasque ? Réponse ce dimanche à partir de 15h sur les médias de la RTBF.