Pour la deuxième fois de sa carrière, Max Verstappen remporte le mythique Grand Prix de Monaco. Le double champion du monde devance Fernando Alonso et la surprenante Alpine d’Esteban Ocon au terme d’une fin de Grand Prix indécise.

Forcément heureux, le pilote Red Bull en profite pour analyser sa stratégie, quelque peu chamboulée par les conditions difficiles. "Je ne voulais pas rouler trop longtemps avec des pneus médiums mais on a dû s’adapter à cause de la pluie. On attendait soit les premières gouttes soit l’arrêt de Fernando. C’est plus facile de rester plus longtemps sur la piste avec les durs. Finalement il a plu et ça glissait énormément. Même quand on est passé en intermédiaire".

Deuxième pour la première fois de la saison après être monté à quatre reprises sur la troisième marche du podium, Alonso revient sur une course qu’il attendait…. plus chaotique. "La course a été très calme jusqu’à l’arrivée de la pluie. Je m’attendais à plus de chaos et à une voiture de sécurité. Tous les pilotes ont fait un boulot formidable. Gagner une course ? Ce serait beau ! J’espère qu’on y arrivera cette année mais je ne sais pas si Barcelone sera la meilleure possibilité".

Sur le podium pour la troisième fois de sa carrière, Ocon savoure. "C’est une émotion de fou, c’est dur à décrire. J’ai reçu beaucoup de soutien durant tout le week-end, on voulait me voir sur le podium. C’est incroyable et je remercie tous ceux qui sont venus me soutenir. Ce n’est que le début ! On n’a jamais cessé d’y croire, on a toujours mis l’effort pour tirer la voiture vers le haut. On peut être fier".

Prochain rendez-vous ? Le week-end prochain à Barcelone.