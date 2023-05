F1 Monaco – Aston Martin veut franchir un cap en s’associant à Honda : "C’est un partenariat très excitant"

S’il y a bien une écurie que (presque) personne ne voyait lutter aux avant-postes cette saison, c’est bien Aston Martin. Habituée aux dernières places l’année dernière, l’écurie anglaise est littéralement revigorée cette saison grâce à quatre podiums en cinq courses glanés par sa nouvelle recrue, Fernando Alonso.

Mais les Verts et Lawrence Stroll en veulent encore plus et ont annoncé leur association avec Honda dès 2026. "On n’est qu’au début, on n’a même pas encore notre usine. Mon père est super motivé, on est là pour gagner. Honda a cette même passion. C’est un partenariat très excitant", explique Lance Stroll au micro de Gaëtan Vigneron.

Même son de cloche du côté du vétéran espagnol. "C’est très impressionnant. Tout nécessite du temps en F1, on a fait de gros progrès cette année mais il reste le plus difficile : gagner. Cela nécessite encore plus de temps mais on va tenter d’y arriver le plus vite possible".

Le double champion du monde court en tout cas après sa 33e victoire… Et pourquoi pas ce week-end à Monaco ? Place tout d’abord aux essais libres ce vendredi avant une séance qualificative à suivre ce samedi dès 16h sur les médias de la RTBF.