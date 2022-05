F1 Monaco : 5 courses, 5 abandons à domicile, Leclerc doit vaincre la malédiction du Rocher

Même lors des saisons fructueuses comme celle de 2017 où Leclerc a décroché le titre de champion GP2 avec 7 victoires au compteur, le Monégasque a dû abdiquer à domicile lors des la course sprint et la course principale alors qu’il arrivait chez lui en incontestable leader du championnat de l’antichambre de la F1. Le vendredi, il abandonne suite à un problème de suspension alors qu’il avait signé la pole et qu’il occupait la tête de la course. Le lendemain, l’ex-pilote de l’écurie Prema, doit à nouveau jeter l’éponge.