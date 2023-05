F1 Miami : Verstappen vise une première pole en Floride (Direct vidéo à 21h55)

Quelques jours seulement après la victoire de Sergio Pérez en Azerbaïdjan, le monde de la F1 s’apprête déjà à faire son retour. Effectivement, place ce week-end à la deuxième édition du GP de Miami, théâtre de la cinquième manche de la saison.

Premier gros test ? Les qualifications. Une séance qui s'annonce primordiale tant il est difficile de dépasser sur le tracé américain. Et plusieurs candidats voudront en tout cas signer la pole ce samedi.

Logiquement les Red Bull partent favorites avec un Max Verstappen, désireux de redorer son blason après avoir été vaincu par son coéquipier dans les rues de Bakou. Mais attention également aux Ferraris et à Charles Leclerc déjà poleman l’année passée et auteur des meilleurs temps en qualifications la semaine dernière. À surveiller également les Mercedes et l'Aston Martin de Fernando Alonso, surprenant troisième au championnat du monde.

Rendez-vous donc ce samedi dès 21h55 pour suivre la séance qualificative sur les médias de la RTBF.