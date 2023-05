F1 Miami – Verstappen savoure sa victoire : "On a osé une stratégie différente et ça a payé"

Auteur d’une folle remontée alors qu’il s’était élancé neuvième, Max Verstappen est le grand vainqueur de la deuxième édition du GP de Miami. Le Néerlandais s’impose devant son coéquipier Sergio Pérez et le vétéran Fernando Alonso (Aston Martin), qui s’offre un quatrième podium en cinq courses.

Forcément, le double champion du monde est ravi après son troisième succès de la saison. "J'étais convaincu qu'on devait tenter une stratégie totalement différente des autres pilotes. J'ai pu rester plus longtemps en piste en effectuant 46 tours avec mes pneus durs du départ. J'étais évidemment déçu de ne pas réaliser la pole mais je suis très content d'avoir pu remonter pour remporter la course. On était libre de nous battre en piste avec Checo mais il faut toujours être un peu plus prudent lorsqu'il s'agit de votre coéquipier et on a très bien fait ça".

En pole et huit places devant son coéquipier au départ, Pérez n’est évidemment pas satisfait de cette deuxième place. "Ce n’était pas une grande course, ça a été difficile. On a tout donné mais ça n’a pas payé. J’attends impatiemment le prochain rendez-vous à Imola. Max était plus rapide ce dimanche, il mérite la victoire".

Troisième pour la quatrième fois en cinq Grands Prix, Alonso analyse le début de saison d’Aston Martin et espère un faux pas de l’écurie autrichienne pour signer son premier succès depuis 2013. "J’ai vécu un Grand Prix solitaire. On vient de connaître notre meilleure course de l’année donc on doit être heureux. Vu que j’étais souvent seul ce dimanche, j’en ai profité pour regarder les écrans géants et j’ai vu Lance Stroll réaliser des dépassements donc j’étais content pour lui ! Si on peut signer un succès cette année ? Red Bull ne fera pas un doublé à chaque course donc on devra saisir notre chance quand elle se présentera".

Red Bull ne l’entendra certainement pas de cette façon et voudra continuer à asseoir sa domination dès le prochain Grand Prix, prévu le 21 mai en Émilie-Romagne.