F1 Miami : Verstappen réussit une folle remontée pour s’imposer en Floride

Pérez garde la tête au départ devant Alonso et la Ferrari de Carlos Sainz, tandis que Pierre Gasly (Alpine) prend la quatrième place au profit de la surprenante Haas de Kevin Magnussen.

Derrière, Verstappen entame sa mission remontée et passe rapidement Valtteri Bottas (Alfa Romeo) avant de réaliser un sublime double dépassement sur Magnussen et la Ferrari de Charles Leclerc, en difficulté ce dimanche suite à son crash en qualifications. Le Néerlandais passe ensuite George Russell (Mercedes) et Gasly pour se retrouver quatrième après neuf tours. Avant de laisser Sainz et Alonso sur place après quinze petits tours. Le coéquipier de Leclerc écope ensuite d’une pénalité de cinq secondes pour un excès de vitesse dans la voie des stands.

Après le changement de gommes de Pérez, Verstappen prend la tête du Grand Prix et enchaîne 46 tours (sur 57) avec ses pneus durs du départ. A moins de deux secondes de son coéquipier à sa sortie des stands, il laisse le Mexicain sur place pour se remparer de la première place et signer sa troisième victoire de la saison, la deuxième en Floride. L’écurie autrichienne réalise ainsi le 26e doublé de son histoire, tandis que le double champion du monde glane le 38e succès de sa carrière et commence à creuser l’écart au championnat en reléguant Checo à quatorze points.

Prochain rendez-vous ? Le 25 mai pour le GP d’Emilie-Romagne.