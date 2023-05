F1 Miami : Verstappen le plus rapide de la dernière séance d’essais libres

Place à la troisième et dernière séance d’essais libres à Miami. Après une première journée dominée par la Mercedes de George Russell et la Red Bull de Max Verstappen, c’est une nouvelle fois le Néerlandais qui s’est montré le plus rapide ce samedi.

Le pilote Red Bull devance Charles Leclerc, Sergio Pérez et Carlos Sainz. Une séance sans incident à déclarer après deux drapeaux rouges déployés vendredi. À noter également le bon exercice des Alpine d’Esteban Ocon et Pierre Gasly, qui se classent cinquième et sixième.

La suite du programme ? Ce samedi dès 21h55 pour des qualifications à suivre en direct sur les médias de la RTBF.