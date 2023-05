F1 Miami : "Une lutte entre les deux pilotes Red Bull ? Un problème de luxe", estime Horner

Red Bull est bel est bien de retour ! Après une domination longue de sept ans de la part de Mercedes, l’écurie autrichienne a offert le sacre à Max Verstappen en 2021 avant de dégoûter la concurrence en 2022. Et cette saison semble se calquer sur la précédente avec quatre victoires en autant de Grands Prix pour la bande à Helmut Marko.

Si le double champion du monde est en tête du championnat, il ne compte que six petits points de plus que son coéquipier Sergio Pérez. C’est simple, les deux hommes comptent deux victoires chacun cette saison et le Méxicain a revendiqué haut et fort qu’il souhaite se battre pour le titre. Un titre qui devrait se jouer entre le Néerlandais et l’ancien pilote Racing Point, tant la RB19 semble au-dessus du lot.

De quoi faire naître d’éventuelles tensions chez les champions du monde en titre ? Pas selon Christian Horner. "Sergio réalise un superbe début de saison et est en confiance, mais ce sera une saison marathon. En tout cas, c’est un problème de luxe pour tout directeur d’écurie et espérons que cette lutte entre eux dure".

Deux hommes qui se disputeront la victoire à Miami, cadre de la cinquième manche de la saison lors d’une course à suivre dès 21h30 sur Tipik ce dimanche.